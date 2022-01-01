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PRESTIGE переиздают альбом
Группа PRESTIGE (третья финская трэш-металл группа в истории) объявила о выпуске переиздания классической работы “Attack Against Gnomes” 13 января, которая будет доступна на CD и виниле.
«Наконец-то, спустя 34 года с момента выхода нашего дебютного альбома, он будет выпущен на физическом носителе для широкой международной аудитории. В 1988 году Финляндия была совсем не той метал-страной, какой вы знаете ее сейчас. Экспорт металла был случайным и затруднительным, если не сказать невозможным. Тогда мы много гастролировали и жили в быстром темпе.
На этом альбоме вы услышите молодых людей, которым едва исполнилось 18 лет, играющих свою музыку со страстью и энтузиазмом. До сегодняшнего дня ситуация ничуть не изменилась, страсть все та же. Мы надеемся, что вам понравится это маленькое путешествие в прошлое!»
В качестве бонуса новое издание будет содержать демо 1988 года “GODS”, которое и принесло контракт коллективу на запись полноформатного релиза:
It’s Over
Force Of My Hate
Dead By Drugs
Attack Against Gnomes
Rotten Angel
Gods
Punishment
Brain Outburst
Rabb-it
Angels Cry
This World
Gods (Demo 1988) – CD Bonus Track
Force Of My Hate (Demo 1988) – CD Bonus Track
Brain Outburst (Demo 1988) – CD Bonus Track
Punishment (Demo 1988) – CD Bonus Track
Angels Cry (Demo 1988) – CD Bonus Track
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