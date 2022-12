сегодня



PRESTIGE переиздают альбом



Группа PRESTIGE (третья финская трэш-металл группа в истории) объявила о выпуске переиздания классической работы “Attack Against Gnomes” 13 января, которая будет доступна на CD и виниле.



«Наконец-то, спустя 34 года с момента выхода нашего дебютного альбома, он будет выпущен на физическом носителе для широкой международной аудитории. В 1988 году Финляндия была совсем не той метал-страной, какой вы знаете ее сейчас. Экспорт металла был случайным и затруднительным, если не сказать невозможным. Тогда мы много гастролировали и жили в быстром темпе.



На этом альбоме вы услышите молодых людей, которым едва исполнилось 18 лет, играющих свою музыку со страстью и энтузиазмом. До сегодняшнего дня ситуация ничуть не изменилась, страсть все та же. Мы надеемся, что вам понравится это маленькое путешествие в прошлое!»



В качестве бонуса новое издание будет содержать демо 1988 года “GODS”, которое и принесло контракт коллективу на запись полноформатного релиза:



It’s Over

Force Of My Hate

Dead By Drugs

Attack Against Gnomes

Rotten Angel

Gods

Punishment

Brain Outburst

Rabb-it

Angels Cry

This World

Gods (Demo 1988) – CD Bonus Track

Force Of My Hate (Demo 1988) – CD Bonus Track

Brain Outburst (Demo 1988) – CD Bonus Track

Punishment (Demo 1988) – CD Bonus Track

Angels Cry (Demo 1988) – CD Bonus Track http://www.prestige.fi/







