Кавер-версия WHITE ZOMBIE от JOEY DIABOLIC



JOEY DIABOLIC представил собственное прочтение композиции WHITE ZOMBIE "Creature Of The Wheel". Этот трек включен в Through Soundwaves Vol 3:



"Son Of A Hundred Maniacs"

"Potter's Field" (Anthrax cover)

"Plowed" (Sponge cover)

"I Am The Shadow In Darkness"

"Save Yourself" (Stabbing Westward cover)

"Creature Of The Wheel" ft. MaMa Doom and Vain Manners (White Zombie cover)







