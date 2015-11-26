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White Zombie

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SEAN YSEULT не против сыграть с WHITE ZOMBIE



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SEAN YSEULT в рамках недавнего интервью ответила на вопрос о том, принимал ли он участие в работе над бокс-сетом WHITE ZOMBIE "It Came From N.Y.C.":

«И да и нет... и да и нет. Как вы могли заметить, там больше J. [Yuenger], меня и других прошлых участников. Rob многое переделал и позволили ему это из уважения. Кое что я понял, кое что нет, но в итоге я считаю, что там достаточно нового, что может понравится поклонникам».

На вопрос о том, могла бы она вновь выйти на одну сцену с Rob'ом, J и John'ом Tempesta, скажем, к примеру, ради введения в Зал Славы Рок-н-Ролла, она ответила:

«Могла бы».

SEAN YSEULT Is Open To WHITE ZOMBIE Reunion At Hypothetical ROCK AND ROLL HALL OF FAME Induction



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Toney Moon


19 июн 2021, 13:43		Какой нафиг он? Шон сменила пол?


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