сегодня



SEAN YSEULT не против сыграть с WHITE ZOMBIE



SEAN YSEULT в рамках недавнего интервью ответила на вопрос о том, принимал ли он участие в работе над бокс-сетом WHITE ZOMBIE "It Came From N.Y.C.":



«И да и нет... и да и нет. Как вы могли заметить, там больше J. [Yuenger], меня и других прошлых участников. Rob многое переделал и позволили ему это из уважения. Кое что я понял, кое что нет, но в итоге я считаю, что там достаточно нового, что может понравится поклонникам».



На вопрос о том, могла бы она вновь выйти на одну сцену с Rob'ом, J и John'ом Tempesta, скажем, к примеру, ради введения в Зал Славы Рок-н-Ролла, она ответила:



«Могла бы».







