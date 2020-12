сегодня



Сборник от MY RUIN



MY RUIN опубликовали рождественский подарок — The Cathartic Collection, включающий 36 треков.



CHAPTER I – REBIRTH



Speak & Destroy (1999)

A Prayer Under Pressure of Violent Anguish (2000)

To Britain with Love & Bruises (2001)



CHAPTER II – RESURRECTION



The Horror of Beauty (2003)

The Brutal Language (2005)

Throat Full of Heart (2008)



CHAPTER III – REFLECTION



Ghosts and Good Stories (2010)

A Southern Revelation (2011)

The Sacred Mood (2013)







+0 -0



просмотров: 30