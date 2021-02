сегодня



Новое видео MY RUIN



"Sacrosanctity", новое видео группы MY RUIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из юбилейного альбома "The Cathartic Collection", выпущенного 12.24.20.







