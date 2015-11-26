Фраза, имя группы
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My Ruin
США
-
http://www.myruin.net/
Myspace:
http://www.myspace.com/myruin
8 фев 2021
:
Новое видео MY RUIN
26 дек 2020
:
Сборник от MY RUIN
10 ноя 2020
:
Новое видео NEANDERTHAL
10 ноя 2020
:
Вокалистка MY RUIN представила новый альбом
15 окт 2020
:
Гитарист MY RUIN выпустил ЕР NEANDERTHAL
16 июл 2020
:
Концерт MANHOLE доступен для прослушивания
31 май 2020
:
Гитарист MY RUIN выпустил ЕР NEANDERTHAL
25 май 2020
:
Кавер-версия MUDHONEY от MY RUIN
18 фев 2020
:
Новое видео MY RUIN
15 фев 2020
:
MY RUIN опубликовали альбом кавер-версий
5 фев 2020
:
Гитарист MY RUIN представил новый альбом NEANDERTHAL
20 янв 2020
:
Альбом TURA SATANA доступен для прослушивания
17 янв 2020
:
Дебютный альбом от вокалистки MY RUIN
30 июл 2018
:
Гитарист MY RUIN выпустил новый альбом проекта NEANDERTHAL
16 фев 2018
:
Новое видео вокалистки MY RUIN
13 янв 2017
:
Гитарист MY RUIN выпустил новый альбом NEANDERTHAL
27 апр 2016
:
Новое видео гитариста MY RUIN
26 ноя 2015
:
Новое видео вокалистки MY RUIN
8 июл 2015
:
Гитарист MY RUIN выпускает ЕР
16 июн 2015
:
Видео от вокалистки MY RUIN
9 июн 2015
:
Видео с текстом от вокалистки MY RUIN
20 янв 2014
:
Обложка новой книги MY RUIN
20 дек 2013
:
Гитарист MY RUIN выпустил инструментальный миньон
21 окт 2013
:
Новое видео MY RUIN
31 июл 2013
:
Новое видео MY RUIN
25 май 2013
:
Семплы новых песен MY RUIN
15 апр 2013
:
Гитарист MY RUIN исполнил кавер-версии VAN HALEN, JANE'S ADDICTION и RUSH вместе с CHEVY METAL
13 мар 2013
:
Обложка нового альбома MY RUIN
8 июн 2012
:
Новое видео MY RUIN
30 мар 2012
:
MARCELO PALOMINO вернулся в MY RUIN
3 дек 2011
:
Новое видео MY RUIN
10 окт 2011
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MY RUIN объявили имя нового барабанщика
9 авг 2011
:
Новое видео MY RUIN
сегодня
Новое видео
MY RUIN
"Sacrosanctity", новое видео группы MY RUIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из юбилейного альбома "The Cathartic Collection", выпущенного 12.24.20.
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resurgamresponses
8 фев 2021, 20:05
первый раз слышу готик трэш металл
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).