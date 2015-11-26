Новое видео MY RUIN

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My Ruin

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31 май 2020 : 		 Гитарист MY RUIN выпустил ЕР NEANDERTHAL

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13 янв 2017 : 		 Гитарист MY RUIN выпустил новый альбом NEANDERTHAL

27 апр 2016 : 		 Новое видео гитариста MY RUIN

26 ноя 2015 : 		 Новое видео вокалистки MY RUIN

8 июл 2015 : 		 Гитарист MY RUIN выпускает ЕР

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9 июн 2015 : 		 Видео с текстом от вокалистки MY RUIN

20 янв 2014 : 		 Обложка новой книги MY RUIN

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"Sacrosanctity", новое видео группы MY RUIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из юбилейного альбома "The Cathartic Collection", выпущенного 12.24.20.

MY RUIN Release Official Video For 20th Anniversary Song



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


8 фев 2021, 20:05		первый раз слышу готик трэш металл


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