Новый альбом AGE OF WOE выйдет зимой



AGE OF WOE объявили о том, что их новая работа получила название Envenom и будет выпущена 26 февраля на Lifeforce Records:



01. Inferno

02. Ghosts Who Hunt Alone

03. Förpestningen

04. Patriarch

05. A Feral Swarm

06. Avgrunden

07. The Twilight And The Dawn

08. Storm

09. Förbittringen

10. Envenom

11. Ljungeld





