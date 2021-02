сегодня



Новая песня AGE OF WOE



"Patriarch", новая песня группы AGE OF WOE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Envenom", выход которого запланирован на 26 февраля на Lifeforce Records.



Трек-лист:



01. Inferno

02. Ghosts Who Hunt Alone

03. Förpestningen

04. Patriarch

05. A Feral Swarm

06. Avgrunden

07. The Twilight And The Dawn

08. Storm

09. Förbittringen

10. Envenom

11. Ljungeld







