Новый альбом AS NAUSEAM выйдет зимой



AS NAUSEAM завершили запись нового альбома, получившего название "Imperative Imperceptible", выход которого намечен на 12 февраля на CD, виниле и в цифровом варианте:



01. Sub Specie Aeternitatis

02. Inexorably Ousted Sente

03. Coincidentia Oppositorum

04. Imperative Imperceptible Impulse

05. Horror Vacui

06. Human Interface To No God





