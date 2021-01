23 янв 2021



Новая песня AD NAUSEAM



AD NAUSEAM завершили запись нового альбома, получившего название "Imperative Imperceptible Impulse", выход которого намечен на 12 февраля на CD, виниле и в цифровом варианте:



01. Sub Specie Aeternitatis

02. Inexorably Ousted Sente

03. Coincidentia Oppositorum

04. Imperative Imperceptible Impulse

05. Horror Vacui

06. Human Interface To No God



Композиция Imperative Imperceptible Impulse доступна для прослушивания ниже.







