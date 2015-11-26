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Один из основателей ROTTING CHRIST в YOTH IRIA



Группа YOTH IRIA, в состав которой входит бывший участник ROTTING CHRIST Jim Mutilator, опубликовала официальное видео с текстом на композицию "Yoth Iria", которая взята из дебютного альбома As The Flame Withers, выходящего двадцать пятого января на Pagan Records.







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