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Один из основателей ROTTING CHRIST в YOTH IRIA
Группа YOTH IRIA, в состав которой входит бывший участник ROTTING CHRIST Jim Mutilator, опубликовала официальное видео с текстом на композицию "Yoth Iria", которая взята из дебютного альбома As The Flame Withers, выходящего двадцать пятого января на Pagan Records. |
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