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Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох...
51
Вокалист GOJIRA зовет в веганы
40
Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста...
36
Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве
22
CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз...
22
все новости группы
Yoth Iria
Греция
Black Metal
https://yothiria.com/
Myspace:
https://yothiria.bandcamp.com/
Facebook:
http://www.facebook.com/yothiriaofficial
28 ноя 2024
:
Видео с текстом от YOTH IRIA
12 ноя 2024
:
Новое видео YOTH IRIA
27 окт 2024
:
Новое видео YOTH IRIA
20 дек 2021
:
Новый барабанщик в YOTH IRIA
26 янв 2021
:
Новый альбом YOTH IRIA доступен для прослушивания
28 дек 2020
:
Один из основателей ROTTING CHRIST в YOTH IRIA
сегодня
Видео с текстом от YOTH IRIA
Rites of Blood and Ice, официальное видео с текстом от YOTH IRIA, доступно ниже.
https://yothiria.com/
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет