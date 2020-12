сегодня



Новая песня SCEPTER OF ELIGOS



“Reabsorbed”, новая песня SCEPTER OF ELIGOS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Inverted Illusions”, выход которого намечен на двадцать девятое января:



01. Reabsorbed

02. Biological Possession

03. Starless Chasms

04. Inverted Illusion

05. Procession of Spectres







