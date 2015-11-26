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Новая песня SCEPTER OF ELIGOS
“Reabsorbed”, новая песня SCEPTER OF ELIGOS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Inverted Illusions”, выход которого намечен на двадцать девятое января:
01. Reabsorbed
02. Biological Possession
03. Starless Chasms
04. Inverted Illusion
05. Procession of Spectres
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