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Scepter Of Eligos

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Новая песня SCEPTER OF ELIGOS



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“Reabsorbed”, новая песня SCEPTER OF ELIGOS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Inverted Illusions”, выход которого намечен на двадцать девятое января:

01. Reabsorbed
02. Biological Possession
03. Starless Chasms
04. Inverted Illusion
05. Procession of Spectres




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


28 дек 2020, 18:31		неплохо так, моща и бласфемия


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