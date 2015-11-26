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27 янв 2021
Новая песня SCEPTER OF ELIGOS
"Inverted Illusion", новая песня SCEPTER OF ELIGOS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Inverted Illusions”, выход которого намечен на двадцать девятое января:
01. Reabsorbed
02. Biological Possession
03. Starless Chasms
04. Inverted Illusion
05. Procession of Spectres
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