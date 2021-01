27 янв 2021



Новая песня SCEPTER OF ELIGOS



"Inverted Illusion", новая песня SCEPTER OF ELIGOS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Inverted Illusions”, выход которого намечен на двадцать девятое января:



01. Reabsorbed

02. Biological Possession

03. Starless Chasms

04. Inverted Illusion

05. Procession of Spectres







