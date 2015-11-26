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Reality Grey

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Новый альбом REALITY GREY выйдет в 2021



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Итальянская группа REALITY GREY объявила о заключении соглашения с Extreme Management Group (EMG), представляющих интересы Suffocation, Cattle Decapitation, Rings Of Saturn и многих других, а также о том, что завершила работу над новым альбомом, релиз которого намечен на следующий год.

Italy's REALITY GREY Signs Worldwide Deal With Extreme Management Group



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