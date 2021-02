сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома REALITY GREY



REALITY GREY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Beneath This Crown", выход которого намечен на седьмое мая на Blood Blast Distribution.



Трек-лист:



"Legion" (Intro)

"Fade In Fear"

"Kings Of Nothing"

"Preachers Of Hatred"

"Daybreakers"

"Powerblast"

"Multidimensional Hollow"

"The Fury"

"Dreaming" (Feat. Milly Florio from End Of Skyline)

"Reascent"

"Beneath This Crown"

"Indelible Stains"

"The Void"







