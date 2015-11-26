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Solbrud

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Концертный альбом SOLBRUD выйдет весной



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Датская группа SOLBRUD двадцать шестого марта выпустит концертную работу "Levende I Brønshøj Vandtårn", запись которой проходила 23 и 24 декабря в Brønshøj Vandtårn, за сведение отвечал Marcus Ferreira Larsen, а мастеринг провёл Flemming Rasmussen в Sweet Silence Studios. Релиз будет доступен на виниле с DVD, а также в виде делюкс-диджипака CD+DVD с 20-страничным фотобуклетом.

Трек-лист:

01. Øde Lagt [11:28]
02. Skygge [2:25]
03. Menneske [2:19]
04. Sortedøden [11:48]
05. Klippemennesket [13:05]
06. Bortgang [11:56]
07. Sjæleskrig [8:07]
08. Besat Af Mørke [8:22]



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