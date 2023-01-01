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Новая песня SOLBRUD



"Sjæleskrig", новая песня SOLBRUD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома IIII, релиз которого намечен на второе февраля на Vendetta Records. http://solbrud.com/







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