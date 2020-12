Новое видео OCEANA

сегодня



"You Don't Know", новое видео итальянской группы OCEANA, доступен для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “The Pattern”, выход которого намечен на CD, 2 LP и в цифровом варианте 29 января на Time To Kill Records. Запись материала проходила в Blue Noise Studios с Massimiliano Pagliuso и в The Outer Sound Studios с Giuseppe Orlando. За сведение и мастеринг отвечал Dan Swanö в Unisound Studios AB, а за оформление — Travis Smith.



Трек-лист:



01. Hiding Lies

02. Fall To Silence

03. Violet

04. Tragicomic Reality

05. A Friend

06. Carousel

07. A Lament

08. Spoiled

09. Atlantidea Suite Part 1

10. The Unforgiven

11. You Don’t Know







