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Oceana

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13 янв 2021 : 		 Новая песня OCEANA

30 дек 2020 : 		 Новое видео OCEANA
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Новая песня OCEANA



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"Atlantidea Suite Part 1", новая песня итальянской группы OCEANA, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома “The Pattern”, выход которого намечен на CD, 2 LP и в цифровом варианте 29 января на Time To Kill Records. Запись материала проходила в Blue Noise Studios с Massimiliano Pagliuso и в The Outer Sound Studios с Giuseppe Orlando. За сведение и мастеринг отвечал Dan Swanö в Unisound Studios AB, а за оформление — Travis Smith.

Трек-лист:

01. Hiding Lies
02. Fall To Silence
03. Violet
04. Tragicomic Reality
05. A Friend
06. Carousel
07. A Lament
08. Spoiled
09. Atlantidea Suite Part 1
10. The Unforgiven
11. You Don’t Know




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