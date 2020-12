SARCOFAGUS всё

сегодня



Крёстные отцы финского металла SARCOFAGUS, в состав которых входит режиссёр и гитарист Kimmo Kuusniemi, объявили о том, что отправлены на погост.



«SARCOFAGUS был прекрасным балансом веселья и боли. Мои альбомы всегда содержали социальные комментарии, как и многие мои фильмы. Я пришёл к выводу о том, что переиздание клипа "Core Values" задолго до пандемии Covid-19 дало мне понимание, что я сыт по горло сочинением песен о социальных проблемах. Технологии развиваются всё быстрее и быстрее, но мы как люди обречены повторять свои ошибки.



С самого начала Covid я работал над новым аудиовизуальным проектом. Это сочетает в себе мою потребность в создании чего-то нового как в музыке, так и в кино. Уже есть несколько песен, завершённых в сотрудничестве с великими музыкантами от Сибири до Лос-Анджелеса.



Этот проект будет выпущен в виде альбома, видео и мирового турне. Пока не буду вдаваться в подробности, так как этот проект предназначен для работы в мире после Covid. Когда мы преодолеем этот вирус, я не думаю, что музыкальный бизнес когда-нибудь будет таким же. Так что пришло время заново изобрести колесо. ;-)



Конец SARCOFAGUS был в моём сознании довольно давно, но в этом году стало предельно ясно, что места для SARCOFAGUS в моем сознании больше нет. Время для перезагрузки.



SARCOFAGUS был интересным и сложным 43-летним путешествием по американским горкам, но всё подходит к концу. В конце этого пресс-релиза «вкратце» рассказывается история SARCOFAGUS. Та же история с большим количеством фотографий, некоторые из которых никогда не публиковались ранее, доступна на Sarcofagus.com.



На цифровых платформах (Spotify, iTunes и др.) вы также найдёте новейший сингл "Absence Of Light", сопровождаемый свежим ремейком песни "Go To Hell" с почти оригинальным составом группы. Мы начали группу с Hannu Leiden'ом, Juha'ой Kiminki и Esa'ой Kotilainen'ом, так что, как и название первого альбома "Cycle Of Life", ещё один "Cycle of Life" оказался завершён с выпуском "Absence Of Light".



"Absence Of Light" должна была попасть на следующий альбом, но в 2019 году я решил прекратить работу над ним. Для него уже было сделано несколько песен.



Теперь фантастическая обложка "Absence Of Light" Toni Hietomaa доступна в виде футболки SARCOFAGUS и плаката формата A3 на официальном сайте. Они пока доступны для заказа. Так что ничего в наличии нет — они предназначены для поклонников и коллекционеров, чтобы отметить 43 года нашей металлической деятельности.



Следующий проект будет представлен в ближайшее время, так что следите за новостями. Спасибо всем фанатам, которые поддерживали нас на протяжении этих лет!



Kimmo Kuusniemi».



Этапы жизни группы:



Sarcofagus is reputed to be one of the most influential & original Scandinavian Progressive Heavy Metal Bands (formed 1977). They have inspired numerous new metal bands.



- Officially the first Finnish Heavy Metal Band



- First Finnish Heavy Metal Band singing in Finnish



- First Scandinavian Heavy Metal Band to have a female vocalist (Muska Babitzin)



- First Scandinavian Band (first in the world?) to release a FULL ALBUM length story/broadcast quality video ever (Moottorilinnut/Motorbirds). This was before MTV, rental or sales videos and before people had VHS players



- 1979-1982 Released 1 Single and 3 Albums (Single: Go to Hell/All those Lies 1979, Albums: Cycle of Life 1980, Envoy of Death 1980, Moottorilinnut 1982)



- Kimmo Kuusniemi was the 1st spoke person for Finnish Heavy Metal. He also started the Finnish Heavy Metal Association to bring together all the Finnish metal fans



- Kimmo Kuusniemi brought metal to radio, TV and papers where he was often used as the expert to explain the metal philosophy to reporters



- 1996 the albums Cycle of Life and Envoy of Death re released as CDs in Italy by Mellotron



- 2004 Kimmo Kuusniemi released a downloadable free web version of 1981 Moottorilinnut (Motorbirds) album with original alternative Sarcofagus cover



- 2006 Cycle of Life re released in Finland



- 2007 Envoy of Death and Moottorilinnut (Motorbirds) re released in Finland



- 2007 the 4th Sarcofagus album Core Values came out after 25 years with most of the original band onboard; Kimmo Kuusniemi (guitars/drums), Esa Kotilainen (keyboards), Juha Kiminki (bass) and Tanja Katinka Karttunen (vocals)



- 2008 limited edition CD release of an previously unpublished studio tape Sarcofagus Live in Studio 1979, and a limited edition DVD release of the 1982 full album length music video “Moottorilinnut"



- 2008 Kimmo Kuusniemi produced a feature length HD TV documentary, Promised Land of Heavy Metal, that tells the story of the Finnish Metal Phenomenon (featuring also Sarcofagus) - Finland is the only country in the world where metal is now mainstream. The film is directed by Tanja Katinka Karttunen. It is in worldwide TV and DVD distribution (and also available as an iPhone App)



- 2009 Sarcofagus Anthology 1979-1982 double CD by Rocket Records published in Finland, including the first Single and 3 Albums, artwork and booklet with lyrics, history of the band and a foreword by Kimmo Kuusniemi



- 2010 First Finnish Metal Band to have an iPhone App







