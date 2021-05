сегодня



Альбом SARCOFAGUS выйдет на виниле



Nuclear War Now! Productions объявили о том, что пятнадцатого сентября состоится выпуск виниловой версии альбома SARCOFAGUS "Envoy Of Death".



Трек-лист:



"Envoy Of Death"

"Deadly Game"

"Wheels Of Destruction"

"Insane Rebels"

"Die To Win"

"Stolen Salvation"

"Black Contract"

Envoy of Death by Sarcofagus





