Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен ... 54
*С Новым годом! 31
*Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся... 20
*ALEX SKOLNICK — о временах вне TESTAMENT 16
*Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь 15
[= ||| все новости группы



*

Pounder

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новая песня POUNDER



*
zoom
*
* *
"Hard City", новая песня группы POUNDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Breaking The World", выход которого запланирован на 29 января на Shadow Kingdom Records.

Трек-лист:

"Spoils Of War" 
"Breaking The World" 
"Hard Road To Home" 
"Never Forever" 
"Hard City"
"Give Me Rock" 
"Deadly Eyes"

POUNDER Stream New Song В 



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 111

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом