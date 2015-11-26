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Новая песня POUNDER
"Hard City", новая песня группы POUNDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Breaking The World", выход которого запланирован на 29 января на Shadow Kingdom Records.
Трек-лист:
"Spoils Of War"
"Breaking The World"
"Hard Road To Home"
"Never Forever"
"Hard City"
"Give Me Rock"
"Deadly Eyes"
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