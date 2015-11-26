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Музыканты EXHUMED, VALLENFYRE, ANGEL WITCH в POUNDER
22 февраля на Hells Headbangers состоится релиз дебютного альбома группы POUNDER, в состав которой входят участники EXHUMED, VALLENFYRE, ANGEL WITCH:
"Fuck Off And Die"
"Uncivilized"
"Red Hot Leather"
"Long Time No Love"
"We Want The Night"
"The Mists Of Time"
"Answer The Call"
"The Evil One"
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