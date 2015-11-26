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Музыканты EXHUMED, VALLENFYRE, ANGEL WITCH в POUNDER



22 февраля на Hells Headbangers состоится релиз дебютного альбома группы POUNDER, в состав которой входят участники EXHUMED, VALLENFYRE, ANGEL WITCH:



"Fuck Off And Die"

"Uncivilized"

"Red Hot Leather"

"Long Time No Love"

"We Want The Night"

"The Mists Of Time"

"Answer The Call"

"The Evil One"



<a data-cke-saved-href="http://pounder-us.bandcamp.com/album/uncivilized" href="http://pounder-us.bandcamp.com/album/uncivilized">Uncivilized by POUNDER</a>

<a data-cke-saved-href="http://pounderheavymetal.bandcamp.com/track/desert-rain" href="http://pounderheavymetal.bandcamp.com/track/desert-rain">Desert Rain by Pounder</a>









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