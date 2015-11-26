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Вокалистка SINERGY — об Алекси Лайхо



Вокалистка SINERGY Kimberly Goss почтила память Алекси Лайхо:



«Моя первая настоящая любовь, мой напарник по группе и мой лучший друг. Самая лучшая сторона всей этой пандемии в том, что мы получили подарок — возможность проводить так много свободного времени вместе. Наши марафонские звонки FaceTime, бесконечные текстовые сообщения и телефонные звонки в любое время дня и ночи останутся со мной навсегда. Меня так утешает тот факт, что мы смогли задуматься о нашей совместной жизни, как на сцене, так и вне неё, и бережно хранить нашу постоянную дружбу, которая оставалась в целости и сохранности на протяжении всех этих лет. Allu, моё сердце одновременно и наполнено, и разбито. Не так уж много людей в состоянии иметь что-то невысказанное с тем, с кем у них была такая долгая, богатая история. Ты даровал мне покой и не оставил сожалений в последние месяцы и недели прежде чем твоё уставшее тело наконец сдалось. Я очень тебя благодарю и буду любить тебя навеки и навсегда.



Вы с Томми снова вместе, и я слышу радость и смех, исходящие от вас двоих, как будто это было вчера. Вы всегда будете оставаться в сердцах тех, кто знал и любил вас ,и ваше наследие будет жить вечно в музыке, которой вы благословили мир. Закрой глаза, мой дорогой. Ты спишь сейчас и наконец обрёл покой».







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