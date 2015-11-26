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Sinergy

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Алекси Лайхо так и не развелся с вокалисткой SINERGY



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По сообщению Ilta-Sanomat Алекси Лайхо так и не оформил процесс развода с первой женой Kimberly Goss и оставался её действующим мужем. Согласно финским законам он не был женат на австралийке Kelli Wright-Laiho, несмотря на её заявления в прессе и социальных сетях.

Брак с Goss был оформлен первого февраля и согласно информации издания пара так и не была разведена. Goss подтвердила эту информацию журналистам.

Это новость достаточно удивительна, ведь Kelli Wright-Laiho не раз заявляла, что вышла за Лайхо еще в 2017 году. Goss и Лайхо остались близки и после завершения романтических отношений, утверждают близкие Лайхо люди. Это подтверждает и сама Goss:

«В течение его последних десяти месяцев мы разговаривали почти ежедневно. Ничего не осталось невыясненным. Это много значит для меня».

Они общались в декабре и в день смерти Лайхо. Он скончался в Хельсинки, в то время как Goss была в ее нынешнем доме в Чикаго, Иллинойс. Kelli Wright-Laiho, которая в последние годы выступала на публике в качестве жены Лайхо, была в Австралии.

Финский закон о браке гласит: "Перед заключением брака необходимо удостовериться в том, что нет никаких препятствий для брака. Препятствием для заключения брака считается, среди прочего, предыдущий, действующий союз. Никто не может вступить в брак, если предыдущий брак является действительным. Не может вступить в брак и лицо, зарегистрированное партнерство которого является действительным”.

Согласно финскому законодательству, Лайхо не мог жениться на Kelli Wright-Laiho, так как Лайхо и Goss официально не развелись. Поэтому свадебные фотографии, опубликованные Kelli Wright-Laiho в Instagram в декабре 2017 года не являются доказательствами официального брака с точки зрения финского законодательства.

Goss жила в Финляндии во время и после карьеры SINERGY. Она вернулась в Соединенные Штаты только в 2012 году. Согласно официальным документам, брак закончился примерно через восемь месяцев после свадьбы: Алекси Лайхо подал на развод в единовременном порядке в ноябре 2002 года. Однако он быстро отозвал это заявление. Времени на размышления о разводе не было, но оно находилось только на стадии уведомления в направлении Goss. Решение по аннулированному заявлению о разводе было зарегистрировано в Хельсинкском окружном суде в марте 2003 года. Пара оставалась вместе до 2004 года и Лайхо не подавал никаких последующих заявлений о разводе, поэтому брак, таким образом, был действителен на момент его смерти в конце декабря 2020 года.

Последние десять месяцев своей жизни Лайхо провел в Финляндии.

Согласно информации издания, Goss и Kelli Wright-Laiho не знают друг друга. Однако у Goss есть послание для Wright-Laiho:

«Тем в Австралии, кто знал его во время своего визита туда, я желаю только мира и света. Я не ищу общественной вражды. Давайте не запятнаем его наследие гнусностью. Он не хотел бы чтобы из этого сделали шоу и любой, кто действительно знал его, должен быть в курсе».

У Алекси не было детей и согласно информации издания, у него с Goss не был заключен брачный контракт. Goss, вышедшая за него в 2002 году, имеет право быть первым бенефициаром своего умершего супруга при разделе имущества.

Когда брак заканчивается смертью другого супруга и у умершего супруга нет наследников, вдова наследует имущество покойного — если только покойный не завещал свое имущество кому-либо другому. На этом этапе имущество не делится на имущество покойного и вдовы, говорится на сайте oikeus.fi.

Издание не в курсе, составил ли Лайхо завещание при жизни или нет.

Согласно публичной информации, Лайхо неплохо зарабатывал. Пик пришелся на 2013 год, когда он зарегистрировал для уплаты налогов сумму более чем в 200 000 евро, а согласно декларации за 2019 год его доход составил 89 683 евро.

CHILDREN OF BODOM Frontman ALEXI LAIHO Was Still Married To Former SINERGY Bandmate KIMBERLY GOSS At The Time Of His Death According To Finnish Law



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

rassol


19 янв 2021, 22:21		Отэтапаварот!

Svarg_1349


19 янв 2021, 22:52		У Алекси вообще какой-то бардак в жизни полный: проебал права и название на свою же группу, повторно женился, забыв много лет назад развестись. Интересно, что еще нового откроется?


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