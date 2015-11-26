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Алекси Лайхо так и не развелся с вокалисткой SINERGY



По сообщению Ilta-Sanomat Алекси Лайхо так и не оформил процесс развода с первой женой Kimberly Goss и оставался её действующим мужем. Согласно финским законам он не был женат на австралийке Kelli Wright-Laiho, несмотря на её заявления в прессе и социальных сетях.



Брак с Goss был оформлен первого февраля и согласно информации издания пара так и не была разведена. Goss подтвердила эту информацию журналистам.



Это новость достаточно удивительна, ведь Kelli Wright-Laiho не раз заявляла, что вышла за Лайхо еще в 2017 году. Goss и Лайхо остались близки и после завершения романтических отношений, утверждают близкие Лайхо люди. Это подтверждает и сама Goss:



«В течение его последних десяти месяцев мы разговаривали почти ежедневно. Ничего не осталось невыясненным. Это много значит для меня».



Они общались в декабре и в день смерти Лайхо. Он скончался в Хельсинки, в то время как Goss была в ее нынешнем доме в Чикаго, Иллинойс. Kelli Wright-Laiho, которая в последние годы выступала на публике в качестве жены Лайхо, была в Австралии.



Финский закон о браке гласит: "Перед заключением брака необходимо удостовериться в том, что нет никаких препятствий для брака. Препятствием для заключения брака считается, среди прочего, предыдущий, действующий союз. Никто не может вступить в брак, если предыдущий брак является действительным. Не может вступить в брак и лицо, зарегистрированное партнерство которого является действительным”.



Согласно финскому законодательству, Лайхо не мог жениться на Kelli Wright-Laiho, так как Лайхо и Goss официально не развелись. Поэтому свадебные фотографии, опубликованные Kelli Wright-Laiho в Instagram в декабре 2017 года не являются доказательствами официального брака с точки зрения финского законодательства.



Goss жила в Финляндии во время и после карьеры SINERGY. Она вернулась в Соединенные Штаты только в 2012 году. Согласно официальным документам, брак закончился примерно через восемь месяцев после свадьбы: Алекси Лайхо подал на развод в единовременном порядке в ноябре 2002 года. Однако он быстро отозвал это заявление. Времени на размышления о разводе не было, но оно находилось только на стадии уведомления в направлении Goss. Решение по аннулированному заявлению о разводе было зарегистрировано в Хельсинкском окружном суде в марте 2003 года. Пара оставалась вместе до 2004 года и Лайхо не подавал никаких последующих заявлений о разводе, поэтому брак, таким образом, был действителен на момент его смерти в конце декабря 2020 года.



Последние десять месяцев своей жизни Лайхо провел в Финляндии.



Согласно информации издания, Goss и Kelli Wright-Laiho не знают друг друга. Однако у Goss есть послание для Wright-Laiho:



«Тем в Австралии, кто знал его во время своего визита туда, я желаю только мира и света. Я не ищу общественной вражды. Давайте не запятнаем его наследие гнусностью. Он не хотел бы чтобы из этого сделали шоу и любой, кто действительно знал его, должен быть в курсе».



У Алекси не было детей и согласно информации издания, у него с Goss не был заключен брачный контракт. Goss, вышедшая за него в 2002 году, имеет право быть первым бенефициаром своего умершего супруга при разделе имущества.



Когда брак заканчивается смертью другого супруга и у умершего супруга нет наследников, вдова наследует имущество покойного — если только покойный не завещал свое имущество кому-либо другому. На этом этапе имущество не делится на имущество покойного и вдовы, говорится на сайте oikeus.fi.



Издание не в курсе, составил ли Лайхо завещание при жизни или нет.



Согласно публичной информации, Лайхо неплохо зарабатывал. Пик пришелся на 2013 год, когда он зарегистрировал для уплаты налогов сумму более чем в 200 000 евро, а согласно декларации за 2019 год его доход составил 89 683 евро.







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