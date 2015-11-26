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Melechesh

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6 янв 2021 : 		 Вокалист MELECHESH привился

4 май 2018 : 		 Лидер MELECHESH в комиксах

18 апр 2016 : 		 MELECHESH не приедут в Россию

17 дек 2015 : 		 Вокалист MELECHESH о своём аресте

21 фев 2015 : 		 Новый альбом MELECHESH доступен для прослушивания

1 фев 2015 : 		 Видео с текстом от MELECHESH

23 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома MELECHESH

19 дек 2014 : 		 Видео с текстом от MELECHESH

15 дек 2014 : 		 Лидер MELECHESH о гостях на новом альбоме

6 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома MELECHESH

29 ноя 2014 : 		 Новый альбом MELECHESH выйдет в феврале

24 мар 2014 : 		 Новый барабанщик MELECHESH

15 авг 2013 : 		 MELECHESH приступили к работе над альбомом

7 июн 2013 : 		 Бывший гитарист OBITUARY/DEICIDE поедет в тур с MELECHESH

31 авг 2012 : 		 Гитарист MELECHESH принял участие в кулинарном шоу

16 апр 2012 : 		 Басист CRIMSON MOON в MELECHESH

15 мар 2012 : 		 MELECHESH выпустят цифровой миньон

19 окт 2011 : 		 MELECHESH появились в комиксе

12 авг 2011 : 		 Новый басист в MELECHESH

28 апр 2011 : 		 MELECHESH расстались с басистом

25 мар 2011 : 		 Новое видео MELECHESH

14 фев 2011 : 		 Видео с выступления MELECHESH

14 сен 2010 : 		 Новая песня MELECHESH

16 авг 2010 : 		 Трейлер к новому альбому MELECHESH

6 авг 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома MELECHESH

23 июл 2010 : 		 Название нового альбома MELECHESH
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Вокалист MELECHESH привился



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Вокалист MELECHESH Ashmedi сообщил о том, что 13 дней назад сделал первый укол новой вакцины Pfizer, а ещё через восемь дней сделает второй.

«В связи с существовавшим ранее заболеванием дыхательных путей я получил право на вакцину. Сейчас у меня иммунитет 50 %... После следующей он поднимется до 95 %.

Я лучше получу вакцину, чем болезнь, так как я лично знаю несколько человек, кто умер. Я также знаю многих, кто заразился COVID-19 и выжил. Некоторые страдали; у некоторых были очень слабые симптомы.

У меня не было побочных эффектов от вакцины, кроме ожидаемой боли в руке. Медсестра спросила: "Какую руку вы используете больше — левую или правую? Значит, мы делаем тебе укол в другую руку". Я сказал: "Я гитарист. Я использую обе одновременно".

У меня есть очень близкие ученые, друзья-биологи и кандидаты наук по химии, работающие в фармакологических исследованиях... И они заверили меня, что наука — это здорово. Мой давний семейный врач и его дочь, которая тоже врач, были там и приняли её прямо перед тем, как это сделал я.

Будем надеяться, что всё это очень скоро принесёт всем облегчение».

MELECHESH Frontman Receives First Dose Of COVID-19 Vaccine, Says He



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