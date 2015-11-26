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Вокалист MELECHESH привился



Вокалист MELECHESH Ashmedi сообщил о том, что 13 дней назад сделал первый укол новой вакцины Pfizer, а ещё через восемь дней сделает второй.



«В связи с существовавшим ранее заболеванием дыхательных путей я получил право на вакцину. Сейчас у меня иммунитет 50 %... После следующей он поднимется до 95 %.



Я лучше получу вакцину, чем болезнь, так как я лично знаю несколько человек, кто умер. Я также знаю многих, кто заразился COVID-19 и выжил. Некоторые страдали; у некоторых были очень слабые симптомы.



У меня не было побочных эффектов от вакцины, кроме ожидаемой боли в руке. Медсестра спросила: "Какую руку вы используете больше — левую или правую? Значит, мы делаем тебе укол в другую руку". Я сказал: "Я гитарист. Я использую обе одновременно".



У меня есть очень близкие ученые, друзья-биологи и кандидаты наук по химии, работающие в фармакологических исследованиях... И они заверили меня, что наука — это здорово. Мой давний семейный врач и его дочь, которая тоже врач, были там и приняли её прямо перед тем, как это сделал я.



Будем надеяться, что всё это очень скоро принесёт всем облегчение».







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