Инструментальная версия альбома MELECHESH



MELECHESH выпустили инструментальную версию альбома 2010 года The Epigenesis.



Ashmedi: «Жемчужина из запасников Nuclear Blast. Когда мы записывали The Epigenesis, мы сделали версию без вокала и соответствующим образом настроили микс и мастеринг. Результат получился феноменальным. В этой версии много скрытых мелодий и нюансов. Слушатель может погрузиться в музыку и совершить свое собственное путешествие. Самое приятное, что все вы, кочевники, можете исполнять вокальные каверы на любую песню, которая вам нравится. Это будет ваш личный подход. Меня не будет рядом, чтобы поддержать вас в треке, это ваше собственное выступление! Погрузитесь в себя, потрясите головами и отправляйтесь в путешествие в глубины своих микрокосмосов вместе с The Epigenesis: Instrumentals»







