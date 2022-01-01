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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 20
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*Новое видео NEVENA 10
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Melechesh

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3 окт 2022 : 		 Инструментальная версия альбома MELECHESH

6 янв 2021 : 		 Вокалист MELECHESH привился

4 май 2018 : 		 Лидер MELECHESH в комиксах

18 апр 2016 : 		 MELECHESH не приедут в Россию

17 дек 2015 : 		 Вокалист MELECHESH о своём аресте

21 фев 2015 : 		 Новый альбом MELECHESH доступен для прослушивания

1 фев 2015 : 		 Видео с текстом от MELECHESH

23 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома MELECHESH

19 дек 2014 : 		 Видео с текстом от MELECHESH

15 дек 2014 : 		 Лидер MELECHESH о гостях на новом альбоме

6 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома MELECHESH

29 ноя 2014 : 		 Новый альбом MELECHESH выйдет в феврале

24 мар 2014 : 		 Новый барабанщик MELECHESH

15 авг 2013 : 		 MELECHESH приступили к работе над альбомом

7 июн 2013 : 		 Бывший гитарист OBITUARY/DEICIDE поедет в тур с MELECHESH

31 авг 2012 : 		 Гитарист MELECHESH принял участие в кулинарном шоу

16 апр 2012 : 		 Басист CRIMSON MOON в MELECHESH

15 мар 2012 : 		 MELECHESH выпустят цифровой миньон

19 окт 2011 : 		 MELECHESH появились в комиксе

12 авг 2011 : 		 Новый басист в MELECHESH

28 апр 2011 : 		 MELECHESH расстались с басистом

25 мар 2011 : 		 Новое видео MELECHESH

14 фев 2011 : 		 Видео с выступления MELECHESH

14 сен 2010 : 		 Новая песня MELECHESH

16 авг 2010 : 		 Трейлер к новому альбому MELECHESH

6 авг 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома MELECHESH
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Инструментальная версия альбома MELECHESH



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MELECHESH выпустили инструментальную версию альбома 2010 года The Epigenesis.

Ashmedi: «Жемчужина из запасников Nuclear Blast. Когда мы записывали The Epigenesis, мы сделали версию без вокала и соответствующим образом настроили микс и мастеринг. Результат получился феноменальным. В этой версии много скрытых мелодий и нюансов. Слушатель может погрузиться в музыку и совершить свое собственное путешествие. Самое приятное, что все вы, кочевники, можете исполнять вокальные каверы на любую песню, которая вам нравится. Это будет ваш личный подход. Меня не будет рядом, чтобы поддержать вас в треке, это ваше собственное выступление! Погрузитесь в себя, потрясите головами и отправляйтесь в путешествие в глубины своих микрокосмосов вместе с The Epigenesis: Instrumentals»

MELECHESH Release Instrumental Version Of Their 2010 Album The Epigenesis




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