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Stygian Dark

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DAVE INGRAM и ROGGA JOHANSSON в STYGIAN DARK



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DAVE INGRAM и ROGGA JOHANSSON объявили о старте нового проекта — STYGIAN DARK.

В настоящий момент коллектив записывает в студии Doc Records пластинку под названием Gorelords Of War, в которую войдет девять треков, релизом которых будет заниматься Shadows Records (Brazil), а также 7" ‘Suffering Of The Sinister'/'Casket Malediction’, который выйдет на Slaughterhouse Records (USA).

Полный состав проекта:

Dave Ingram (Benediction) - Vocals
Rogga Johansson (Paganizer) - Guitar
Jon Rudin (Wombbath) - Drums
Alwin Roes (Dead End) - Bass

DAVE INGRAM And ROGGA JOHANSSON Announce New Collaboration STYGIAN DARK



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