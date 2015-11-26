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DAVE INGRAM и ROGGA JOHANSSON в STYGIAN DARK
DAVE INGRAM и ROGGA JOHANSSON объявили о старте нового проекта — STYGIAN DARK.
В настоящий момент коллектив записывает в студии Doc Records пластинку под названием Gorelords Of War, в которую войдет девять треков, релизом которых будет заниматься Shadows Records (Brazil), а также 7" ‘Suffering Of The Sinister'/'Casket Malediction’, который выйдет на Slaughterhouse Records (USA).
Полный состав проекта:
Dave Ingram (Benediction) - Vocals
Rogga Johansson (Paganizer) - Guitar
Jon Rudin (Wombbath) - Drums
Alwin Roes (Dead End) - Bass
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