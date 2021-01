сегодня



DAVE INGRAM и ROGGA JOHANSSON в STYGIAN DARK



DAVE INGRAM и ROGGA JOHANSSON объявили о старте нового проекта — STYGIAN DARK.



В настоящий момент коллектив записывает в студии Doc Records пластинку под названием Gorelords Of War, в которую войдет девять треков, релизом которых будет заниматься Shadows Records (Brazil), а также 7" ‘Suffering Of The Sinister'/'Casket Malediction’, который выйдет на Slaughterhouse Records (USA).



Полный состав проекта:



Dave Ingram (Benediction) - Vocals

Rogga Johansson (Paganizer) - Guitar

Jon Rudin (Wombbath) - Drums

Alwin Roes (Dead End) - Bass







