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Stygian Dark

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Обложка и трек-лист нового альбома STYGIAN DARK



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STYGIAN DARK опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Gorelords Of War, виниловую версию которого выпустят Doc Records (Holland), а CD выйдет на Old Shadows Records. В альбом войдут такие треки как “Driven By Ravenous Hunger”, “The Oligarch”, “No Choke Chain On The Wolf”, “Lick The Oculus”, “Buried Before First Light”, “Gorelords Of War” .

STYGIAN DARK Feat. DAVE INGRAM And ROGGA JOHANSSON Reveal Gorelords Of War Album Artwork, Song Titles



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