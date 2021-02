сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома STYGIAN DARK



STYGIAN DARK опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Gorelords Of War, виниловую версию которого выпустят Doc Records (Holland), а CD выйдет на Old Shadows Records. В альбом войдут такие треки как “Driven By Ravenous Hunger”, “The Oligarch”, “No Choke Chain On The Wolf”, “Lick The Oculus”, “Buried Before First Light”, “Gorelords Of War” .







+0 -1



просмотров: 229