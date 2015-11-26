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Burn Down Eden

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Новое видео BURN DOWN EDEN



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"The Five Horsemen", новое видео группы BURN DOWN EDEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Burn Down Eden, выходящего 26 марта на Kernkraftritter Records.

Трек-лист:

"Sadomasochists From Beyond The Grave"
"A Prepper's Prophecy"
"Bizarre Circus"
"A Bloody Pool Of Angels"
"Witch's Scorn"
"Abducted Reality"
"Hurricane Of Greed"
"Law Enforcement Ubermensch"
"The Five Horsemen"
"Encounters Of The Unkind"

BURN DOWN EDEN Release Official Video For "The Five Horsemen"



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