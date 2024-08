сегодня



Новое видео BURN DOWN EDEN



Epistrophy”, новое видео группы BURN DOWN EDEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Epiphany, релиз которого намечен на шестое декабря на Seek & Strike:



1. Epistrophy

2. Fake News For Breakfast

3. Tears Of Persephone

4. Burn Down Eden

5. Suckbox https://burndownedenmetal.bandcamp.com







