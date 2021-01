Новая песня DRESS THE DEAD

сегодня



"Knives Out", новая песня группы DRESS THE DEAD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек выпущен цифровым подразделением Nuclear Blast, Blood Blast. Группа планирует выпускать по треку в месяц на протяжении первых восьми в 2021 году.













