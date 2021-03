Новое видео DRESS THE DEAD

сегодня



"Knives Out", новое видео группы DRESS THE DEAD, доступно для просмотра ниже. Этот трек выпущен цифровым подразделением Nuclear Blast — Blood Blast. Группа планирует выпускать по треку на протяжении первых восьми месяцев в 2021 году.













