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Thyrfing

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7 янв 2021 : 		 THYRFING завершили запись

28 фев 2013 : 		 Трейлер нового альбома THYRFING

23 фев 2013 : 		 Новая песня THYRFING

11 фев 2013 : 		 Новая песня THYRFING

7 янв 2013 : 		 Новый альбом THYRFING выйдет в марте

4 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома THYRFING

22 дек 2012 : 		 Название нового альбома THYRFING

27 июн 2012 : 		 THYRFING подписали контракт с NOISEART RECORDS

21 мар 2009 : 		 THYRFING: "Нас опять шестеро!"

8 фев 2009 : 		 Последний альбом THYRFING выйдет на виниле

15 сен 2008 : 		 THYRFING: еще один видеотизер "Hels Vite" в сети

24 авг 2008 : 		 Обложка и название нового альбома THYRFING

8 апр 2008 : 		 THYRFING приступили к записи нового альбома

22 мар 2007 : 		 Jens Rydén (Ex-NAGLFAR) присоединился к THYRFING

21 окт 2005 : 		 Новая песня THYRFING в сети

14 окт 2005 : 		 THYRFING объявили название и дату релиза нового альбома
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|||| сегодня

THYRFING завершили запись



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THYRFING завершили запись долгожданного альбома, за сведение которого отвечал Jacob Hansen. Это первый студийный материал с момента релиза в 2013 году диска De Ödeslösa.



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