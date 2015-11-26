Фраза, имя группы
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все новости группы
Thyrfing
Швеция
Viking Metal
http://www.thyrfing.com
Myspace:
http://www.myspace.com/thyrfingband
12 мар 2021
:
Новый сингл THYRFING выйдет весной
7 янв 2021
:
THYRFING завершили запись
28 фев 2013
:
Трейлер нового альбома THYRFING
23 фев 2013
:
Новая песня THYRFING
11 фев 2013
:
Новая песня THYRFING
7 янв 2013
:
Новый альбом THYRFING выйдет в марте
4 янв 2013
:
Обложка нового альбома THYRFING
22 дек 2012
:
Название нового альбома THYRFING
27 июн 2012
:
THYRFING подписали контракт с NOISEART RECORDS
21 мар 2009
:
THYRFING: "Нас опять шестеро!"
8 фев 2009
:
Последний альбом THYRFING выйдет на виниле
15 сен 2008
:
THYRFING: еще один видеотизер "Hels Vite" в сети
24 авг 2008
:
Обложка и название нового альбома THYRFING
8 апр 2008
:
THYRFING приступили к записи нового альбома
22 мар 2007
:
Jens Rydén (Ex-NAGLFAR) присоединился к THYRFING
21 окт 2005
:
Новая песня THYRFING в сети
14 окт 2005
:
THYRFING объявили название и дату релиза нового альбома
сегодня
Новый сингл
THYRFING
выйдет весной
THYRFING девятнадцатого марта представят первый за восемь лет студийный материал — сингл "Döp Dem I Eld". Тизер к нему доступен ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).