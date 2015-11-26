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Plague Weaver

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|||| 9 янв 2021

Новая песня PLAGUE WEAVER



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"Nothing Is Sacred", новая песня группы PLAGUE WEAVER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Ascendant Blasphemy, выход которого запланирован на этот год.

Трек-лист:

“Nothing Is Sacred”
“Lay Fire”
“Blood Runs Not”
“Seek To Betray”
“Upheaval And Arson”
“Of Quivering Doves”
“Deicidal Usurper”
“In Exitium Caeli”

PLAGUE WEAVER Streaming вЂњNothing Is SacredвЂќ From Upcoming EP



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