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9 янв 2021
Новая песня PLAGUE WEAVER
"Nothing Is Sacred", новая песня группы PLAGUE WEAVER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Ascendant Blasphemy, выход которого запланирован на этот год.
Трек-лист:
“Nothing Is Sacred”
“Lay Fire”
“Blood Runs Not”
“Seek To Betray”
“Upheaval And Arson”
“Of Quivering Doves”
“Deicidal Usurper”
“In Exitium Caeli”
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