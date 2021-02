сегодня



Видео с текстом от PLAGUE WEAVER



PLAGUE WEAVER опубликовали официальное видео с текстом на песню “Deicidal Usurper”. Этот трек взят из альбома Ascendant Blasphemy, выход которого запланирован на 26 февраля.



Трек-лист:



“Nothing Is Sacred”

“Lay Fire”

“Blood Runs Not”

“Seek To Betray”

“Upheaval And Arson”

“Of Quivering Doves”

“Deicidal Usurper”

“In Exitium Caeli”







+0 -0



просмотров: 75