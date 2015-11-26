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Wolfchant

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10 янв 2021 : 		 Новое видео WOLFCHANT

28 авг 2020 : 		 WOLFCHANT на Reaper Entertainment

3 май 2014 : 		 Трейлер нового альбома WOLFCHANT

18 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома WOLFCHANT

28 фев 2013 : 		 Рассказ о лимитированном издании нового альбома WOLFCHANT

10 фев 2013 : 		 Превью нового альбома WOLFCHANT

2 фев 2013 : 		 Новая песня WOLFCHANT

22 янв 2013 : 		 Превью нового альбома WOLFCHANT

10 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома WOLFCHANT

5 ноя 2012 : 		 WOLFCHANT на NoiseArt Records

5 июн 2011 : 		 WOLFCHANT расстались с басистом

14 янв 2011 : 		 Новая песня WOLFCHANT

11 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома WOLFCHANT

14 ноя 2010 : 		 Новый участник и обложка WOLFCHANT

8 авг 2010 : 		 WOLFCHANT записывают новый альбом

19 фев 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WOLFCHANT

30 янв 2009 : 		 WOLFCHANT работают над новым альбомом

17 мар 2008 : 		 WOLFCHANT расстались с басистом и ищут ему замену
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Новое видео WOLFCHANT



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"70000 Tons Of Metal", новое видео WOLFCHANT, доступно для просмотра ниже. Это первый студийный материал коллектива за последние четыре года.



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