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Wolfchant

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27 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома WOLFCHANT

19 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома WOLFCHANT

8 фев 2021 : 		 Новое видео WOLFCHANT

1 фев 2021 : 		 Новый альбом WOLFCHANT выйдет весной

10 янв 2021 : 		 Новое видео WOLFCHANT

28 авг 2020 : 		 WOLFCHANT на Reaper Entertainment

3 май 2014 : 		 Трейлер нового альбома WOLFCHANT

18 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома WOLFCHANT

28 фев 2013 : 		 Рассказ о лимитированном издании нового альбома WOLFCHANT

10 фев 2013 : 		 Превью нового альбома WOLFCHANT

2 фев 2013 : 		 Новая песня WOLFCHANT

22 янв 2013 : 		 Превью нового альбома WOLFCHANT

10 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома WOLFCHANT

5 ноя 2012 : 		 WOLFCHANT на NoiseArt Records

5 июн 2011 : 		 WOLFCHANT расстались с басистом

14 янв 2011 : 		 Новая песня WOLFCHANT

11 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома WOLFCHANT

14 ноя 2010 : 		 Новый участник и обложка WOLFCHANT

8 авг 2010 : 		 WOLFCHANT записывают новый альбом

19 фев 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WOLFCHANT

30 янв 2009 : 		 WOLFCHANT работают над новым альбомом

17 мар 2008 : 		 WOLFCHANT расстались с басистом и ищут ему замену
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Трейлер нового альбома WOLFCHANT



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WOLFCHANT опубликовали трейлер к новому альбому "Omega : Bestia", выход которого намечен на девятого апреля на Reaper Entertainment.

Трек-лист:

Disc I
01. Omega : Bestia
02. Komet
03. Into Eternal Darkness
04. Im Zeichen Des Tiers
05. Der Geist Und Die Dunkelheit
06. Bestie
07. Jäger Der Nacht
08. Out In The Dark
09. The Flame

Disc II (digipak)
01. Kelch Deiner Freiheit
02. Wolkenheer
03. The Last Storm
04. The Devil Rides Out
05. The End

Disc III (Deluxe box bonus)
01. A Pagan Storm
02. Winterhymn
03. Hail And Kill
04. Rebellion (The Clans Are Marching)
05. 70.000 Tons Of Metal

WOLFCHANT Release Second Video Trailer For Upcoming Omega : Bestia Album



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