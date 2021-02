сегодня



Трейлер нового альбома WOLFCHANT



WOLFCHANT опубликовали трейлер к новому альбому "Omega : Bestia", выход которого намечен на девятого апреля на Reaper Entertainment.



Трек-лист:



Disc I

01. Omega : Bestia

02. Komet

03. Into Eternal Darkness

04. Im Zeichen Des Tiers

05. Der Geist Und Die Dunkelheit

06. Bestie

07. Jäger Der Nacht

08. Out In The Dark

09. The Flame



Disc II (digipak)

01. Kelch Deiner Freiheit

02. Wolkenheer

03. The Last Storm

04. The Devil Rides Out

05. The End



Disc III (Deluxe box bonus)

01. A Pagan Storm

02. Winterhymn

03. Hail And Kill

04. Rebellion (The Clans Are Marching)

05. 70.000 Tons Of Metal







