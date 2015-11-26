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Новый альбом ACID MAMMOTH выйдет весной



Berserker, новое видео ACID MAMMOTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Caravan, выход которого намечен на пятое марта на Heavy Psych Sounds. За сведение и мастеринг отвечал Dionysis Dimitrakos в Descent Studio, Athens (Greece):



01. Berserker

02. Psychedelic Wasteland

03. Ivory Towers

04. Caravan

05. Black Dust https://acidmammoth.bandcamp.com/







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