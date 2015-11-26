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Acid Mammoth

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Новое видео ACID MAMMOTH



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"Caravan", новое видео ACID MAMMOTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Caravan", выход которого намечен на пятое марта на Heavy Psych Sounds. За сведение и мастеринг отвечал Dionysis Dimitrakos в Descent Studio, Athens (Greece).

Трек-лист:

01. Berserker
02. Psychedelic Wasteland
03. Ivory Towers
04. Caravan
05. Black Dust




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