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Новое видео ACID MAMMOTH
"Caravan", новое видео ACID MAMMOTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Caravan", выход которого намечен на пятое марта на Heavy Psych Sounds. За сведение и мастеринг отвечал Dionysis Dimitrakos в Descent Studio, Athens (Greece).
Трек-лист:
01. Berserker
02. Psychedelic Wasteland
03. Ivory Towers
04. Caravan
05. Black Dust
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