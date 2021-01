сегодня



Новый ЕР DROWNED доступен для прослушивания



“Confinement By Sickness (The Quarantine Sessions)”, новый ЕР DROWNED, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Song For The Dead

02. The Red Needle

03. Who Is The King?

04. Butchery Age Has Come







