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*Йе в BURZUM 47
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 22
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Новости
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*Йе в BURZUM 47
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 22
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
[= ||| все новости группы



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Drowned

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|||| сегодня

Новый альбом DROWNED доступен для прослушивания



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"Procul His", новый альбом DROWNED доступен для прослушивания ниже.




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