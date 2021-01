сегодня



Обучающее видео от INTERLOPER



INTERLOPER опубликовали обучающее видео к "An Emerald Flame". Этот трек будет включен в ЕР A Revenant Legacy:



"An Emerald Flame"

"Silence"

"Wishful Thinking"

"Hand In Hand"

"Glasshouse"







