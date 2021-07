23 июл 2021



Обучающее видео от INTERLOPER



INTERLOPER опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение трека "The Wishing Well" на ударных. Эта песня взята из альбома "Search Party", выпущенного 11 июня на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



“Pathkeeper”

“Bound To Fall”

“Moonlight”

“Dreamlands”

“Drift”

“Search Party”

“The Wishing Well”

“Idle Years”

“Thank Cheshire”

“Baring Teeth”

“Rio” (Duran Duran cover)







