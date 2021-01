сегодня



Новый ЕР TRIAL (SWE) выйдет зимой



TRIAL (swe) выпустят новый ЕР Sisters Of The Moon 29 января этого года на Metal Blade Records — тизер доступен ниже. Он будет доступен в следующих вариантах:



- black vinyl (EU exclusive - limited to 222 copies)

- gold vinyl (EU exclusive - limited to 111 copies)



Трек-лист:



"Sisters Of The Moon"

"Die Young"







просмотров: 121