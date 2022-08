11 авг 2022



Новое видео TRIAL (swe)



"In The Highest", новое видео группы TRIAL (SWE), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Feed The Fire, выходящего второго сентября в следующих вариантах:



- digipak-CD w/ 2 bonus tracks

- 180g black vinyl (limited to 500 copies)

- transparent violet vinyl (EU exclusive - limited to 400 copies)

- transparent orange/red splatter vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)

- wood brown marbled vinyl (Kingsroad & US exclusive - limited to 250 copies)



Трек-лист:



"Tria Prima"

"Sulphery"

"Thrice Great Path"

"In The Highest"

"Snare Of The Fowler"

"Feed The Fire"

"The Faustus Hood"

"Quadrivium"

"The Crystal Sea"



CD Bonus Tracks:



"Sisters Of The Moon"

"Die Young"







+0 -2



просмотров: 99