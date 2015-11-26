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13 янв 2021
:
Переиздания BOLT THROWER выйдет зимой
21 мар 2017
:
Вокалист BOLT THROWER о Трампе
10 мар 2017
:
BOLT THROWER почтили память барабанщика
16 сен 2016
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BOLT THROWER подтвердили роспуск
15 сен 2016
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BOLT THROWER не будут продолжать без Мартина
17 сен 2015
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Умер барабанщик BOLT THROWER
20 янв 2015
:
"Peel Sessions" BOLT THROWER вышли на виниле
31 окт 2014
:
Видео с выступления BOLT THROWER
7 окт 2014
:
Бокс-сет BOLT THROWER выйдет в октябре
28 сен 2014
:
Видео с выступления BOLT THROWER
1 фев 2014
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Лимитированный винил BOLT THROWER
28 май 2013
:
Видео с выступления BOLT THROWER
19 фев 2013
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Вышло переиздание BOLT THROWER
20 янв 2013
:
Альбом BOLT THROWER выйдет на цветном виниле
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BOLT THROWER - 25 лет в строю
20 сен 2011
:
Альбомы BOLT THROWER на виниле
11 июн 2010
:
BOLT THROWER о туре
5 апр 2010
:
Новый трек бывшего вокалиста BOLT THROWER и BENEDICTION
17 янв 2008
:
BOLT THROWER запишут новый альбом летом
9 сен 2005
:
BOLT THROWER: подробности о новом альбоме
31 июл 2005
:
BOLT THROWER: вести из студии
27 май 2005
:
BOLT THROWER: вести из студии
сегодня
Переиздания
BOLT THROWER
выйдет зимой
Двадцать второго января BOLT THROWER переиздают несколько классических альбомов:
Варианты Mercenary:
- 180g black vinyl
- snow slush white marbled vinyl (limited to 1100 copies)
- autumn orange marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)
- white w/ blue splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 200 copies)
- white / grey melt vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)
- mustard / olive marbled vinyl (Eyesore exclusive - limited to 100 copies)
Варианты Honour-Valour-Pride:
- 180g black vinyl
- clear 'armory' green marbled vinyl (limited to 1100 copies)
- 'battery' olive khaki marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)
- orange w/ green splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 200 copies)
- green w/ yellow splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)
- clear light green smoke vinyl (Eyesore exclusive - limited to 100 copies)
Варианты Those Once Loyal:
- 180g black vinyl
- oakwood brown marbled vinyl (limited to 1100 copies)
- yellow ochre marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)
- gold / black dust vinyl (Kings Road exclusive - limited to 200 copies)
- clear beige w/ white splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)
- sandy beige marbled vinyl (Eyesore exclusive - limited to 100 copies)
- clear w/ gold splatter vinyl (US exclusive)
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