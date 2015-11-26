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Bolt Thrower

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13 янв 2021 : 		 Переиздания BOLT THROWER выйдет зимой

21 мар 2017 : 		 Вокалист BOLT THROWER о Трампе

10 мар 2017 : 		 BOLT THROWER почтили память барабанщика

16 сен 2016 : 		 BOLT THROWER подтвердили роспуск

15 сен 2016 : 		 BOLT THROWER не будут продолжать без Мартина

17 сен 2015 : 		 Умер барабанщик BOLT THROWER

20 янв 2015 : 		 "Peel Sessions" BOLT THROWER вышли на виниле

31 окт 2014 : 		 Видео с выступления BOLT THROWER

7 окт 2014 : 		 Бокс-сет BOLT THROWER выйдет в октябре

28 сен 2014 : 		 Видео с выступления BOLT THROWER

1 фев 2014 : 		 Лимитированный винил BOLT THROWER

28 май 2013 : 		 Видео с выступления BOLT THROWER

19 фев 2013 : 		 Вышло переиздание BOLT THROWER

20 янв 2013 : 		 Альбом BOLT THROWER выйдет на цветном виниле

27 сен 2011 : 		 BOLT THROWER - 25 лет в строю

20 сен 2011 : 		 Альбомы BOLT THROWER на виниле

11 июн 2010 : 		 BOLT THROWER о туре

5 апр 2010 : 		 Новый трек бывшего вокалиста BOLT THROWER и BENEDICTION

17 янв 2008 : 		 BOLT THROWER запишут новый альбом летом

9 сен 2005 : 		 BOLT THROWER: подробности о новом альбоме

31 июл 2005 : 		 BOLT THROWER: вести из студии

27 май 2005 : 		 BOLT THROWER: вести из студии
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Переиздания BOLT THROWER выйдет зимой



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Двадцать второго января BOLT THROWER переиздают несколько классических альбомов:

Варианты Mercenary:

- 180g black vinyl
- snow slush white marbled vinyl (limited to 1100 copies)
- autumn orange marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)
- white w/ blue splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 200 copies)
- white / grey melt vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)
- mustard / olive marbled vinyl (Eyesore exclusive - limited to 100 copies)

Варианты Honour-Valour-Pride:

- 180g black vinyl
- clear 'armory' green marbled vinyl (limited to 1100 copies)
- 'battery' olive khaki marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)
- orange w/ green splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 200 copies)
- green w/ yellow splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)
- clear light green smoke vinyl (Eyesore exclusive - limited to 100 copies)

Варианты Those Once Loyal:

- 180g black vinyl
- oakwood brown marbled vinyl (limited to 1100 copies)
- yellow ochre marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)
- gold / black dust vinyl (Kings Road exclusive - limited to 200 copies)
- clear beige w/ white splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)
- sandy beige marbled vinyl (Eyesore exclusive - limited to 100 copies)
- clear w/ gold splatter vinyl (US exclusive)

BOLT THROWER - Mercenary, Honour-Valour-Pride, Those Once Loyal LP Reissues Available This Month



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