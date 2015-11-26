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Bolt Thrower

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28 сен 2014 : 		 Видео с выступления BOLT THROWER

1 фев 2014 : 		 Лимитированный винил BOLT THROWER

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20 янв 2013 : 		 Альбом BOLT THROWER выйдет на цветном виниле

27 сен 2011 : 		 BOLT THROWER - 25 лет в строю

20 сен 2011 : 		 Альбомы BOLT THROWER на виниле

11 июн 2010 : 		 BOLT THROWER о туре

5 апр 2010 : 		 Новый трек бывшего вокалиста BOLT THROWER и BENEDICTION

17 янв 2008 : 		 BOLT THROWER запишут новый альбом летом

9 сен 2005 : 		 BOLT THROWER: подробности о новом альбоме

31 июл 2005 : 		 BOLT THROWER: вести из студии

27 май 2005 : 		 BOLT THROWER: вести из студии
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Вокалист MEMORIAM: «BOLT THROWER где-то в прошлом»



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Вокалист MEMORIAM Karl Willetts в рамках недавнего интервью рассказал о том, в каком статусе находятся BOLT THROWER:

«Где-то очень далеко, в тёмной части моей души (смеётся). У меня очень смутные воспоминания об этой группе и о том, что я делал. Всё прошло и осталось позади. Иногда я очень горжусь тем, что это часть моего наследия. Я никогда не буду это отрицать или что-то осуждать. Да, всё прочно укоренилось в прошлом... Ничего не будет пересматриваться».

Эта группа одна из немногих классных команд, которых я никогда не видел на сцене, вы согласны?

«Да, но мы не особо много делали, и поэтому то, что делали, всегда было чем-то особенным. И поэтому это занимает особое место в сердцах людей. Я очень хорошо это осознаю. И очень этим горжусь. Но всё ушло. Это уже сделано. Всё. Все двигаются дальше. И двигаются отдельно».

Legendary MEMORIAM Singer Tells BraveWords That BOLT THROWER Is



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