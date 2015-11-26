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Вокалист MEMORIAM: « BOLT THROWER где-то в прошлом»



Вокалист MEMORIAM Karl Willetts в рамках недавнего интервью рассказал о том, в каком статусе находятся BOLT THROWER:



«Где-то очень далеко, в тёмной части моей души (смеётся). У меня очень смутные воспоминания об этой группе и о том, что я делал. Всё прошло и осталось позади. Иногда я очень горжусь тем, что это часть моего наследия. Я никогда не буду это отрицать или что-то осуждать. Да, всё прочно укоренилось в прошлом... Ничего не будет пересматриваться».



Эта группа одна из немногих классных команд, которых я никогда не видел на сцене, вы согласны?



«Да, но мы не особо много делали, и поэтому то, что делали, всегда было чем-то особенным. И поэтому это занимает особое место в сердцах людей. Я очень хорошо это осознаю. И очень этим горжусь. Но всё ушло. Это уже сделано. Всё. Все двигаются дальше. И двигаются отдельно».







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