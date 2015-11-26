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Exsom

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Новый альбом EXSOM выйдет зимой



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Итальянская модерн-металл-группа EXSOM выпустит новую работу, получившую название “Red Carpet to Paradise”, 18 февраля. Первый сингл из этого диска будет представлен двадцать пятого января.

Трек-лист:

01. Going Where Madness Shines
02. Sailing into Black
03. Listen to the Insight
04. Conflicts
05. Dirty Love
06. Drugs
07. God Is in the Rain
08. Gift of Silence
09. Panopticon
10. Frozen
11. No Gravity




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